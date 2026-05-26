26.05.2026 07:45 Liebes-Gerüchte um Joel Mattli und Malika Dzumaev: Das hält seine Mama von der Profi-Tänzerin

In einem Interview hat die Mama von Joel Mattli jüngst in den höchsten Tönen über Malika Dzumaev gesprochen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Gerüchteküche bei "Let's Dance" brodelt munter weiter! Nach wochenlangen Liebes-Gerüchten um Finalist Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) hat sich nun ausgerechnet die Mutter des Schweizers gemeldet und die Tanzpartnerin ihres Sohnes in den höchsten Tönen gelobt.

Ein ums andere Mal sind sich Joel Mattli und Malika Dzumaev bei ihren Tänzen schon verdammt nah gekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa Fast schon seit der ersten Ausgabe der diesjährigen Staffel halten sich um die beiden hartnäckige Gerüchte, dass es hinter den Kulissen ordentlich gefunkt haben könnte. Am Wochenende gipfelten die Spekulationen nach einem leidenschaftlichen Tango sogar beinahe in einem Kuss mitten auf dem RTL-Parkett. Ist "Let's Dance" etwa um ein Traumpaar reicher? Das beantwortet Mama Elfie zwar nicht direkt - trotzdem schwärmt sie regelrecht von der 35-Jährigen. Let's Dance Brust geplatzt! "Let's Dance"-Star Paola Maria offenbart schreckliche Folgen nach OP "Ich finde, Malika ist eine wunderbare Frau. Sie ist so liebenswert. Alles, was sie Joel bisher schon mit auf den Weg gegeben hat. Ich mag sie auch und habe sie sehr lieb", erklärte sie neulich in Bunte. Erst recht die Leistung von Sohnemann Joel - die jüngst mit der Teilnahme am großen Finale mündete - macht sie stolz.

Joel Mattli geht bei Malika Dzumaev "richtig nah"