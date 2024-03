05.03.2024 21:50 Harte Worte! DAS hat Ex-Profi Christian Polanc bei "Let's Dance" schon immer genervt

In seinem Podcast "Let's Talk About Dance" hat Ex-Profi Christian Polanc verraten, was ihn bei der RTL-Show schon immer gestört hat.

Von Jonas Reihl

Köln - Er ist ein echtes "Let's Dance"-Urgestein! 15 Jahre lang war Christian Polanc (41) Bestandteil der RTL-Tanzshow, ehe er sein Ausscheiden für dieses Jahr bekannt gab. In seinem Podcast hat er nun verraten, was ihm bei dem Format schon immer genervt hat. Gemeinsam mit Maite Kelly (44) sicherte sich Christian Polanc (41) 2011 zum zweiten Mal den Sieg bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa Bei den Fans galt Christian in seiner Zeit bei "Let's Dance" immer als einer der Lieblinge - auch, weil der 41-Jährige ein Freund klarer Worte ist. Genau das hat der Tänzer nun erneut unter Beweis gestellt! In seinem Podcast "Let's talk about Dance" motzt er: "Das hat irgendwann mal angefangen mit diesen Teamnamen und seitdem musst du dir immer irgendeinen Teamnamen aus den Backen quetschen." Die Suche nach dem passenden Namen habe ihm jedes Jahr aufs Neue Schmerzen fühlen lassen, so der 41-Jährige, der auch prompt den speziellen Grund dafür verrät: Sein Name lasse einfach keine guten Kombinationsmöglichkeiten zu. Let's Dance "Let's Dance"-Profi Patricija Ionel stößt mit Tillman Schulz an ihre Grenzen Bei anderen Kandidatinnen und Kandidaten wäre das freilich anders. Insbesondere einen ganz bestimmten Ex-Konkurrent hat der Tänzer da im Auge: Massimo Sinató, bei dem es immer wieder schwungvoll klingende Möglichkeiten gäbe. Profi-Tänzer Christian Polanc verrät seinen Favoriten auf "Dancing Star"-Titel Gabriel Kelly (22) und Tanzpartnerin Malika Dzumaev sind für Christian Polanc die Favoriten auf den "Let's Dance"-Sieg in diesem Jahr. © Rolf Vennenbernd/dpa Sein Fazit ist trotzdem ernüchternd: "Von mir aus könnten die auch ohne Teamnamen, ich wäre mit 'Team Christian und...' oder von mir aus, dem Namen der Promi-Dame zuerst, vollkommen fein." Daneben hat der Fanliebling außerdem verraten, wer aus seiner Sicht in diesem Jahr den begehrten "Dancing Star"-Titel nach Hause holen kann: Tanz-Kücken Gabriel Kelly (22). Der habe schon eine filigrane Art und Weise, sich zu bewegen und lerne außerdem sehr schnell, meint der 41-Jährige. Let's Dance Emotionale Worte! Diese ganz besondere Mission hat Tony Bauer bei "Let's Dance" Sein Urteil überrascht daher wenig: "Wenn der Junge es auch schaffen kann, zu explodieren, dann ist das so mein erster kleiner Geheimfavorit."

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa