27.02.2025 12:55 Influencerin packt über ihr "Let's Dance"-Abenteuer aus: "Bin mit Abstand die Asozialste!"

Influencerin SelfieSandra hat in ihrem Podcast verraten, was die Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" für sie besonders schwierig macht.

Von Jonas Reihl

Köln - Influencerin SelfieSandra (bürgerlich: Sandra Safiulov, 25) nimmt kein Blatt vor den Mund - und fällt damit insbesondere in der glamourösen "Let's Dance"-Welt auf. Passt mit ihrer derben Art auf den ersten Blick nicht in die glamouröse "Let's Dance"-Welt: Influencerin SelfieSandra (25). © RTL / Jörn Strojny Nach nicht einmal einer Woche liegen die Nerven bei der 25-Jährigen offenbar blank - insbesondere das Training mit Tanzprofi Zsolt Sándor Cseke (37) bringt die "7 vs. Wild"-Kandidatin an ihre Grenzen. Teilweise gehe sie dabei sogar so hart mich sich ins Gericht gehen, dass sie selbst die krassesten Schimpfworte in den Mund nehme, enthüllt Sandra in der neusten Episode ihres Podcasts "Dick & Doof". "Ich sag' selbst über mich beim Tanzen, ich bin ein H****sohn", erzählt die 25-Jährige darin etwa, ehe sie mit Blick auf ihre Konkurrenz zum Fazit kommt: "Ich bin mit Abstand die Asozialste!" Let's Dance "Let's Dance"-Star Diego Pooth mit hinreißender Begleitung: Das ist seine neue Freundin Das gehe zwischenzeitlich sogar so weit, dass das Produktionsteam zum Teil einschreiten müsse, um sie zur Räson zu bringen, führt Sandra aus. Produktionsteam muss wegen SelfieSandra einschreiten Mit Zsolt Sándor Cseke (37) hat Sandra den perfekten Tanzlehrer für sich gefunden. © RTL / Stefan Gregorowius Beispielsweise sei ihr bereits mitgeteilt worden, dass sie mehr auf ihre Wortwahl achten solle, berichtet die Influencerin: "Du darfst nicht so oft 'Digga' und so sagen. Das kann man nicht immer reinschneiden." Diese Umstellung sei aber sehr schwer für sie, führt die 25-Jährige aus. Sie sei einfach "'ne Asoziale - und das wird auch für immer so bleiben!" Zumal sie nur ganz schlecht verbergen könne, was sie gerade denkt: "Ich kann halt einfach auch nicht mein Maul halten, Alter!", meint Sandra. Let's Dance Nach Baby-Pause zurück: So ehrlich spricht Christina Hänni über Comeback bei "Let's Dance" Glücklicherweise scheint sich Partner Zsolt daran nicht zu stören. Der habe einen ähnlichen Humor wie sie, erzählt die Influencerin: "Der labert gerne Scheiße wie ich, der lacht total gerne."

Titelfoto: RTL / Jörn Strojny