Isabel Edvardsson fiebert "Let's Dance"-Rückkehr entgegen

Hamburg/Köln - Sie ist wieder da: Am Freitag (20.15 Uhr/ RTL ) kehrt Isabel Edvardsson (42) nach zwei Jahren Babypause bei " Let's Dance " auf das Tanzparkett zurück.

Isabel Edvardsson (42) tanzt am Freitag zusammen mit Paul Lorenz (38) bei der großen Profi-Challenge von "Let's Dance". © Instagram/isabel_edvardsson_official

Zusammen mit Tanzpartner Paul Lorenz (38) nimmt die dreifache Mutter an der großen "Profi-Challenge" teil - neun hochkarätige Profi-Duos treten dabei gegeneinander an. Das Ziel: Jury und Publikum zu überzeugen und den begehrten Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Für die gebürtige Schwedin, die mit kleinen Unterbrechungen seit der ersten Staffel 2006 zur Riege der "Let's Dance"-Profis gehört, ist es eine ganz besondere Rückkehr. Das verdeutlichte die Blondine am Dienstagabend auf Instagram.

In ihrer Story erzählte Isabel: "Vor zwei Jahren dachte ich: 'Oh mein Gott, ob ich je wieder bei der Profi-Challenge mitmache?' Und jetzt kam ich auf die verrückte Idee, zuzusagen. Und ich muss sagen, Fazit nach drei Tagen: Es macht so einen Spaß!"

Tanzpartner Paul, der neben ihr im Auto saß, ergänzte: "Es ist sehr anstrengend. Wir ackern uns zu Tode wie zu Turnierzeiten, und das ist geil. Das ist einfach sehr, sehr geil, diese Schmerzen wieder zu spüren."