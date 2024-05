Jana Wosnitza: So viel Geld bekommt sie für ihre Teilnahme bei "Let's Dance"

Jana Wosnitza (30) tanzt in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam mit ihrem Partner Vadim Garbuzov (36) tanzte sich die 30-Jährige ins Finale. Satte 29 Punkte erhielten die beiden für ihren Paso Noble. Die gleiche Punktzahl bekam das Duo zudem für einen Wiener Walzer.



Für die Fusion von Cha-Cha-Cha und Tango im "Impro Dance Even NOCH More Extreme 2.0" gab es dann zudem noch 24 Zähler von der Jury, sodass sie in der großen Finalshow am kommenden Freitag an den Start gehen darf.

Was sich jedoch viele Fans fragen: Wie hoch ist die Gage, die die NFL-Moderatorin für ihre Teilnahme bei "Let's Dance" bekommt?

Zwar gebe es hier keine offiziellen Zahlen. Allerdings soll Jana dafür etwa 35.000 Euro bekommen, wie die "Bunte" berichtet. Denn die NFL-Moderatorin gehöre zu den Newcomern im Showbusiness und würde daher diese Gage verdienen.

Diese Zahl basiere jedoch auf einer Schätzung auf Grundlage der vergangenen Staffeln.