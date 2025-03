Nach Eklat um Buhrufe bei "Let's Dance": Das sagt Joachim Llambi zur Kritik

Jetzt wehrt sich Joachim Llambi! Nach den vielen Buhrufen bei "Let's Dance" findet der Knallhart-Juror auf Instagram ganz deutliche Worte in Richtung Kritiker.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die unzähligen Buhrufe in der ersten Liveshow von "Let's Dance" scheinen nicht spurlos an Joachim Llambi (60) vorüberzugehen. Im Netz hat sich der Knallhart-Juror mit scharfen Worten an seine Kritiker gerichtet.

Unterstützung bekam Joachim Llambi (r.) von seinen Jury-Kollegen Jorge González und Motsi Mabuse. © Rolf Vennenbernd/dpa Es waren DIE Aufreger-Szenen der ersten Live-Ausgabe von "Let's Dance" - für eine eher durchwachsene Leistung kassierte Sänger Ben Zucker (41) am Freitagabend die volle Breitseite des 60-Jährigen. Und der bekam es prompt mit dem Unverständnis des Publikums zu tun. Auf sich sitzen lassen will er das aber noch lange nicht... Über Instagram holte Llambi am Samstag zum Rundumschlag aus, kritisiert das dünne Nervenkostüm seiner Kritiker. "Ausgebuht in einer deutschen Fernsehshow, das muss man erst mal schaffen. (...) Es muss doch in Deutschland wieder möglich sein, die Wahrheit sein zu dürfen und für Klarheit zu sorgen, ganz gleich, ob es der Allgemeinheit schmeckt oder nicht."

Let's Dance Kritik an Osan? Christina Hänni bricht nach "Let's Dance"-Debakel ihr Schweigen! Hat der bekennende Fan von Friedrich Merz (69) tatsächlich recht mit seiner Aussage?

Joachim Llambi von Buhrufen tief getroffen