Joachim Llambi mit knallharter Kritik an "Let's Dance"-Star, doch gehen muss jemand anderes

Und siehe da: Die Zuschauer retteten Jeanette Biedermann in die nächste Runde!

Der bekannte "Let's Dance"-Juror vergab sogar nur drei Punkte. "Vielleicht habe ich damit maßlos übertrieben", gab Llambi später noch zu ergänzte jedoch: "Aber am Ende entscheiden ja die Zuschauer".

Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) mussten nach der sechsten Live-Show die Heimreise antreten. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn den wenigsten Zuspruch von den Fans erhielt Marc Eggers - und das hatte er nicht kommen sehen, nahm sein Aus aber sportlich.

"Einer musste ja gehen. Es waren alle unfassbar gut", lobte der 38-Jährige damit auch seine Konkurrenten.

Er sei eigentlich immer ein Mensch, der das Positive sehe, weshalb er froh sei, überhaupt dabei gewesen zu sein.

"Ich hab' hier so eine unfassbar tolle Erfahrung machen dürfen, so viele tolle Menschen kennengelernt. Und das ist immer das, was überwiegt", schwärmte er.

Die meisten Zähler am Freitagabend erhielten im übrigen Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) sowie Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel (30), die insgesamt 37 Punkte abstauben konnten.

Weiter geht es dann am kommenden Freitag mit der siebten Live-Show, ehe in der Woche darauf die alljährliche Pause wegen des Karfreitags ansteht.