Knallharte Kritik von "Let's Dance"-Juror: Joachim Llambi bemängelt Fitness einiger Stars

Köln - Am vergangenen Freitag ist die 18. Staffel von " Let's Dance " gestartet. Manches ist wohl mehr Schein als Sein gewesen, denn Juror Joachim Llambi (60) bemängelt die Fitness einiger Stars.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) hat sich kritisch über die Fitness einiger Stars geäußert. © RTL / Stefan Gregorowius

"Wirklich alle müssen dringend etwas an ihrer körperlichen Fitness tun", appelliert der bekennende Fan des MSV Duisburg gegenüber BILD.

Denn die beliebte RTL-Tanzshow sei eine harte Nummer, aber darauf könne man sich vorbereiten.

"Vor allem Leyla, Osan, Ben Zucker, Paola Maria und Jeanette sind für diese Belastung noch nicht ausreichend trainiert", lässt der 60-Jährige wissen.

Daher empfiehlt der ehemalige Profitänzer den Promis, abends noch mal eine Runde aufs Laufband zu gehen oder am Rhein entlang zu joggen. "Oder im Fitnessstudio an den Geräten arbeiten", so der "Let's Dance"-Juror.

Doch wie sieht es bei den anderen Teilnehmern aus? "Die übrigen" seien noch in der Findungsphase, weshalb es schwer sei, sie zu bewerten, ohne ungerecht zu sein.