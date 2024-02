Knallhartes Urteil! Das denkt "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi über erste Promi-Auftritte

Köln - Sein Urteil ist bei Promis und Profis gleichermaßen gefürchtet: Joachim Llambi (59) nimmt auch in diesem Jahr bei "Let's Dance" kein Blatt vor den Mund. Nach der großen Kennenlern-Show am Freitag hat das Jury-Urgestein eine erste Einschätzung zu den vierzehn Promis abgegeben - und dabei natürlich schon die gewohnt harten Töne angeschlagen.

Werden die Tänzerinnen und Tänzer auch in diesem Jahr mit Argusaugen beobachten (v.l.n.r.): Jorge González (55), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58). © RTL / Stefan Gregorowius

"Von Stefano habe ich mir ein bisschen mehr erwartet", sagt der Chef-Juror gegenüber der "Bild". Der Food-Blogger (33) sei noch zu zurückhaltend, zu brav und zu statisch in seinen Bewegungen gewesen. "In seinen Körper muss in den nächsten Wochen mehr Bewegung rein", so das Llambi-Urteil.



Ähnlich sieht es für den 59-Jährigen bei Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) aus. Er glaube, dass es für ihren Tanzpartner, Alexandru Ionel (29), ein harter Brocken werde, die 28-Jährige fit für das Tanzparkett zu machen.

"Sophia ist leider noch etwas zu behäbig, nicht schnell genug auf dem Fuß und technisch gesehen, im Vergleich zu den anderen, noch nicht gut koordiniert", meint der Juror.

Und auch Biyon Kattilathu (39), der gemeinsam mit Profitänzerin Mariia Maksina (27) seine "Let's Dance"-Reise bestreiten wird, hat für Llambi noch Steigerungspotenzial: "Biyon war ein bisschen unkoordiniert in seinem Körper, aber ich glaube, er hat Rhythmus im Blut. Er ist für mich noch schwer einzuschätzen, dieser Mann. Ich glaube, er erzählt lieber, als dass er tanzt. Er erzählt auch viel – vieles davon will ich gar nicht hören, will ich auch gar nicht wissen:"

Harte Worte nach nur einem Auftritt. Doch einige Promis konnten den 59-Jährigen schon jetzt überzeugen.