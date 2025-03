Knutsch-Attacke bei "Let's Dance": Deshalb küsst Verona Pooth Daniel Hartwich!

Das Gespräch zwischen Verona Pooth (56) und Daniel Hartwich (46) begann eigentlich ganz vernünftig und gesittet. © Thomas Banneyer/dpa

Erst Anfang der Woche hatte sich die 56-Jährige mit Söhnchen Rocco (13) aus Dubai gemeldet - über ihren Besuch bei "Let's Dance" zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gesprochen.

Vermutlich aus gutem Grund. Denn: Ihr Sohn San Diego (21) stand trotz eines soliden Wiener Walzer mit Ekaterina Leonova (37) und beachtlichen 18 Punkten diesmal nicht ganz im Mittelpunkt.

Ausgerechnet Moderator Daniel Hartwich (46) brachte Verona nämlich innerhalb eines kurzen Plausches derart in Redefluss, dass die 56-Jährige den Moderator aus dem Nichts auf den Mund knutschte!

Wie bitte?! Ja, richtig gelesen. In gewohnter Manier quasselte sich Pooth binnen Sekunden erst so munter in Rage, dass es ihr selbst schon aufgefallen war.

"Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich so aufgeregt bin. Ich muss dich jetzt küssen", lautete die Ansage.