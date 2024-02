Kurz vor "Let's Dance"-Start: Jana Wosnitza rechnet mit dem Schlimmsten

All diese Produkte gehören also ab dem Veilchendienstag zu ihrer Grundausstattung. Zudem machen die Utensilien deutlich, mit welchen Folgen Jana aufgrund der intensiven Tanz-Einheiten rechnet.

Und darauf scheint sich die TV-Moderatorin bestens vorbereitet zu haben - und sie rechnet wohl auch mit dem Schlimmsten! Denn in ihrer Story zeigte sie zuletzt einen Schnappschuss eines Einkaufs, den sie noch vor ihrer Abreise in die Vereinigten Staaten getätigt hatte.

Aktuell weilt die RTL-Moderatorin noch in den USA. Dort wird sie in der Nacht auf Montag den NFL-Super-Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49er moderieren. Dann aber schmeißt sich die Kölnerin in das Abenteuer "Let's Dance".

Die gebürtige Kölnerin als Field-Reporterin bei der NFL. © SUPER RTL

Doch die frühere Sport1-Moderatorin nimmt jegliche Anstrengungen in Kauf, denn "tatsächlich war es immer ein kleiner Traum von mir, dort mal mitmachen zu dürfen", wie sie verriet. Dennoch sei es verrückt, dass es jetzt bald tatsächlich Realität wird.

Aber warum tut sich Jana das Ganze an? "In erster Linie wegen der sportlichen Herausforderung. Ich bin sehr ehrgeizig und deshalb extrem gespannt zu sehen, wie viel ich in der kurzen Zeit schaffen kann zu lernen", so die 30-Jährige.

Allerdings freue sie sich auch darauf, die "Let's Dance"-Family kennenzulernen sowie auf die Liveshows und auf die Kostüme.

Man darf also gespannt sein, ob Jana es schafft, sich gegen die anderen 13 Promis durchzusetzen.

Ab dem 23. Februar läuft "Let's Dance" wöchentlich jeden Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL!