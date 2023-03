"Let's Dance"-Aus für Zuschauer-Liebling? Christian Polanc meldet sich mit Hiobs-Botschaft

Wie schwer seine Verletzung ist, führte Christian in seiner Video-Botschaft , in der er die traurige Nachricht verkündete, nicht weiter aus.

Eigentlich hatte der 44-Jährige am morgigen Freitag mit seiner Tanzpartnerin Sharon Battiste (31) übers Parkett schweben wollen. Doch eine schmerzhafte Entzündung am Fuß macht ihm nicht einmal 48 Stunden vor dem großen Auftritt einen Strich durch die Rechnung!

Als Sieger der Profi-Challenge konnte sich Christian Polanc seine "Let's Dance"-Partnerin dieses Jahr selber aussuchen. © RTL/Pervin Inan-Serttas

Alexandru Ionel springt in Folge 2 für Christian Polanc ein und kehrt für viele unerwartet auf die Tanzfläche zurück. So war der 28-jährige Profitänzer eigentlich in Folge 1 zusammen mit "GNTM"-Star Alex Mariah Peter (25) ausgeschieden.

Vor seinem "Let's Dance"-Comeback muss Alexandru nun eine echte Hammer-Aufgabe bewältigen. Für ihn und Sharon steht nämlich der erste Contemporary der Staffel an und dem Überraschungs-Duo bleiben nur noch wenige Trainingsstunden miteinander.

Trotzdem gibt sich der gebürtige Moldauer optimistisch: "Ich hoffe sehr, dass es in diesen wenigen Stunden, die wir haben, einfach großartig wird."

Christian Polanc' Ausfall ist nicht der erste in der noch jungen "Let's Dance"-Staffel. Schon vor der Kennenlernshow hatte Renata Lusin (35) ihr Aus verkündet. Die Ehefrau von Valentin Lusin (35) erwartet ihr erstes Kind!

"Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr live aus den Kölner Studios bei RTL.