"Lets Dance"-Aus nach Tony Bauers emotionalem Ausstieg: Für dieses Paar ist die Show vorbei

Köln - Aus für Popsängerin Lulu Lewe (32) bei " Let's Dance ": Die Schwester von Popstar Sarah Connor (43) erhielt mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (43) am Freitagabend die wenigsten Punkte von Jury und Zuschauern und muss die RTL-Tanzshow verlassen.

Für den Höhepunkt sorgte Tony Bauer, der außer Konkurrenz mit Profitänzerin Anastasia Stan (26) noch ein letztes Mal auftrat und minutenlang gefeiert wurde. Er leidet am Kurzdarmsyndrom, weshalb ihm sein Dünndarm entfernt werden musste, und ist auf die Zufuhr von Nährstoffen über einen Schlauch angewiesen.

Die noch verbliebenen sechs Paare vertanzten in der neunten Show der diesjährigen Staffel ihren persönlichen "Magic Moment" – entsprechend emotional und tränenreich verlief der Abend.

Bestleistung: Gabriel Kelly (22) ertanzte sich 60 Punkte am Freitagabend. © Rolf Vennenbernd/dpa

Neben ihrem "Magic Moment"-Tanz traten die Paare noch in Duellen gegeneinander an. Sieger des Abends wurde Sänger Gabriel Kelly (22) mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33).

Für die beiden vergab die Jury mit Llambi, Motsi Mabuse (43) und Jorge Gonzáles (56) die Höchstzahl von 60 Punkten. "Wie schön kann ein Mensch tanzen", schwärmte Mabuse, und Llambi befand: "Du bist hier um Längen besser als alle anderen."

Die nächste Runde erreichten auch Sportjournalistin Jana Wosnitza (30) mit Profitänzer Vadim Garbuzov (36, bekamen 59 Jury-Punkte), Choreograf Detlef D! Soost (53) mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (37, 57 Punkte) und Schauspieler Mark Keller (58) mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35, 54 Punkte).

Das Viertelfinale am kommenden Freitag wird als Musical-Ausgabe ausgetragen. Dafür verlässt die Show erstmals ihr angestammtes TV-Studio und findet in den Kulissen von "Moulin Rouge!" statt. Das berühmte Musical ist seit dem Jahr 2022 im Musical Dome, in Sichtweite des Kölner Doms, beheimatet.