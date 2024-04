Wegen besonderem Motto: "Let's Dance" zieht für Viertelfinale in neue Location

Dürfen sich im Viertelfinale auf eine ganz neue Perspektive freuen: Jorge González (56, v.l.), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (59). © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn das Viertelfinale am 10. Mai wird nicht wie gewohnt im TV-Studio stattfinden, sondern im Musical Dome im Herzen Kölns.

Das hat einen ganz besonderen Grund: Die 10. Live-Show dieses Jahres steht im Zeichen von "Moulin Rouge". Und passenderweise wird in der Domstadt derzeit das gleichnamige Musical aufgeführt.

Kurzerhand hat sich RTL also dazu entschieden, das komplette "Let's Dance"-Studio in Köln-Ossendorf an den Rhein zu verlegen - inklusive des Pultes, an dem die Juroren Motsi Mabuse (43), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) ihre Punkte vergeben.

Doch nicht nur optisch steht die Viertelfinal-Show ganz im Zeichen von "Moulin Rouge", auch die dann noch fünf verbleibenden prominenten Tanzpaare müssen sich an das Motto anpassen und zu ausgewählten Songs aus dem Musical performen.