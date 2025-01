Paukenschlag bei den Frauen: RTL gibt Profitänzer für "Let's Dance"-Staffel bekannt

Köln - Erst kürzlich gab RTL bekannt, welche Promis in diesem Jahr bei " Let's Dance " das Tanzbein schwingen werden: Jetzt stehen auch die Profis fest. Aufseiten der Tänzerinnen kehren zwei absolute Superstars zurück!

Neu mit dabei ist in der kommenden Ausgabe Sergiu Maruster. Der 42-Jährige ist 1992 in Rumänien geboren. Mit elf Jahren hat er mit dem Tanzsport begonnen. Sein Weg führte ihn 2013 nach Deutschland.

Auf männlicher Seite ist Evgeny Vinokurov (34) wieder mit dabei. Seine Nichtberücksichtigung im vergangenen Jahr hatte viele Fans der Show erzürnt. In den sozialen Netzwerken hatte es deshalb etliche negative Kommentare gehagelt.

Der Privatsender ließ die Bombe via Instagram-Beitrag platzen. Dort heißt es: "We proudly present: die 'Let's Dance'-Profis der 18. Staffel. Wir freuen uns auf viele altbekannte Gesichter und über den ein oder anderen Neuzugang und Rückkehrer."

Wer wird Nachfolger von Gabriel Kelly (22)? Diese 14 Promis schwingen demnächst bei RTL das Tanzbein. © RTL

Maruster ist seit 2024 mit seiner langjährigen Tanzpartnerin Anastasia verheiratet. Die 27-Jährige ist ebenfalls wieder mit von der Partie, nachdem sie im vergangenen Frühling - damals noch als Anastasia Stan - ihre Premiere gefeiert hatte.

Ihr Tanzpartner Tony Bauer (29) musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen jedoch nach der neunten Folge bedauerlicherweise das Handtuch werfen. Das Duo zählte zu diesem Zeitpunkt zum engeren Favoritenkreis.

Außerdem dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit Massimo Sinató (44), Valentin Lusin (37), Alexandru und Patricija Ionel (29) sowie (30), Vadim Garbuzov (37), Kathrin Menzinger (36) und Zsolt Sandor Cseke (37) freuen.

Auch Malika Dzumaev wird wieder ihre Tanzschuhe schnüren. Die 33-Jährige geht nach ihrem letztjährigen Sieg mit Gabriel Kelly (22) als Titelverteidigerin ins Rennen. Zu guter Letzt wäre da noch Ekaterina Leonova (37). Auch sie wird schon bald wieder einen Promi zu Höchstleistungen quälen.

Aufgrund ihrer Körpergröße vermuten viele Beobachter bereits Promi-Spross Diego Pooth (21) an ihrer Seite. Wer mit wem tanzt, wird sich jedoch erst in der großen Kennelernshow entscheiden. Los geht's am 21. Februar!