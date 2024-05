"Let's Dance"-Drama: Bereut Fan-Liebling Tony Bauer inzwischen seinen Ausstieg?

Köln - Tony Bauer (28) ist in der aktuellen " Let's Dance "-Staffel schon jetzt der Gewinner der Herzen. Vor wenigen Tagen musste er das Format jedoch aus gesundheitlichen Gründen freiwillig verlassen . Bereut der 28-Jährige diesen Schritt inzwischen?

Tony Bauer (28) musste bei "Let's Dance" aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich nicht so gut getanzt hätte", erklärte der Comedian jetzt im RTL-Interview. Dadurch habe er nämlich zuletzt das Gefühl gewonnen, dass was gehen kann. Gemeint ist natürlich der Titel "Dancing Star 2024".

Leicht fiel ihm der ungeplante Abschied demnach nicht, am Ende war er aber alternativlos. Tony stellt klar: "Es ist immer noch hart für mich, die Entscheidung so getroffen zu haben, aber ich weiß, dass es die einzig richtige Entscheidung ist!"

Der gebürtige Duisburger leidet am Kurzdarmsyndrom, weshalb ihm als Kind sein Dünndarm entfernt werden musste. Seitdem wird er über einen Spezial-Rucksack und Schläuche mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt.

Diese Form der Ernährung konnte der Belastung bei "Let's Dance" am Ende nicht mehr standhalten. Satte neun Kilogramm hatte der Comedian in den zurückliegenden Wochen an Gewicht verloren.