"Let's Dance"-Kandidatin ringt mit dem Tod, eine Entscheidung verändert alles!

Ann-Kathrin Bendixen (24) sprang dem Tod nur knapp von der Schippe. Seitdem ist sie als Reise-Influencerin erfolgreich. © Bildmontage: Instagram/affe_auf_bike (Screenshots)

Die attraktive Blondine hat eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte hinter sich.

Kaum in der Volljährigkeit angekommen, erkrankte Ann-Kathrin vor Jahren an einer eigentlich harmlosen Nasennebenhöhlenentzündung.

Nach einer von Ärzten empfohlenen Operation bildete sich ein Gewächs aus Narbengewebe, Schleim und Eiter, welches in ihr Auge wucherte, sie für einige Tage gar das Augenlicht kostete.

Wie sie in der Talkshow "deep und deutlich" erklärte, habe sich die Entzündung zudem auch auf ihr Gehirn ausgebreitet. Plötzlich, in der Blüte ihres noch so jungen Lebens, befand sich Ann-Kathrin in einer lebensbedrohlichen Notlage. Sie überlebte.

Es war der Wendepunkt!

"Nur weil du jung bist, heißt das nicht, dass du alt wirst", sagte sie sich und beschloss: "Wenn ich sterbe, will ich glücklich sterben." Also kaufte sie sich nach dem Abitur eine Suzuki Bandit und begab sich mit 400 Euro in der Tasche auf Weltreise!

Unter dem Pseudonym "Affe auf Bike" teilt sie seitdem ihre Erlebnisse im Internet.

Knapp 500.000 Menschen folgen ihr bereits auf Instagram. Nicht alle Erfahrungen sind dabei jedoch positiv. Unter anderem habe ein Bär ihr Motorrad angegriffen. In der Wüste ging ihr einst das Wasser aus.