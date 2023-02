"Let's Dance": Mit diesen Tänzen kämpfen die Promis um die nächste Runde

Köln - Nach dem Auftakt der neuen Staffel " Let's Dance" geht es ab dem morgigen Freitag so richtig los, denn es wird die erste Eliminierung geben! Mit diesen Tänzen kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer morgen um die Wurst.

Noch gibt es 14 Tanzpaare - nach der morgigen Show sind es dann nur noch 13. © RTL / Stefan Gregorowius

Noch besteht das Kadett bei "Let's Dance" aus 14 Kandidatinnen und Kandidaten, plus ihre Profis. Nach der zweiten Show wird es ein Tanzpaar weniger werden.

Lediglich Model Anna Ermakova (22) ist sicher vor der Eliminierung, da sie sich in der Auftaktshow in der vergangenen Woche ein Direktticket in die zweite Sendung ertanzen konnte.

Wie üblich gibt es einige langsame und einige schnellere Tänze - so gibt es auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer genug Abwechslung.

Folgende langsamen Tänze gibt es also morgen zu sehen:

YouTuberin & Schauspielerin Julia Beautx (23) mit Zsolt Sándor Cseke: Langsamer Walzer, "Don't Speak" (No Doubt)

Schauspielerin Sharon Battiste (31) & Christian Polanc: Langsamer Walzer, "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Hildegard Knef)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) & Patricija Ionel: Wiener Walzer, "Use Somebody" (Kings of Leon)

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (36) & Isabel Edvardsson: Rumba, "Reality" (Richard Sanderson)

Mentalist & Autor Timon Krause (28) & Ekaterina Leonova: Langsamer Walzer, "Beneath Your Beautiful" (Labrinth, Emeli Sandé)

Model Anna Ermakova (22) & Valentin Lusin: Tango, "Dance With Me" (Debelah Morgan)

Der Tango liegt von der Geschwindigkeit zwischen den schnelleren und langsameren Tänzen.