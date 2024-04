"Let's Dance"-Star Joachim Llambi verrät interessantes Detail über sich

Ob das aber nur an der Diät liegt, oder vielleicht auch daran, dass sein Herzensverein, der MSV Duisburg kurz vor dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga West steht?

Boris Schommers (45) ist nicht länger Trainer des MSV Duisburg. (Archivfoto) © Thomas Frey/dpa

"Alles Gute für die weitere Laufbahn und es war wahrscheinlich von Anfang an ein Missverständnis in Duisburg", schreibt der ehemalige Profitänzer unter einem Abschieds-Post des Vereins.

Zudem verteidigt er den Ex-Trainer der Zebras: "Zur Ehrenrettung muss man aber auch sagen, dass er, wenn nicht den schlechtesten Kader in der Geschichte des MSV aufs Auge gedrückt bekommen hat."

Allerdings freue er sich aber, dass der neue Geschäftsführer Michael Preetz (56) konsequent sei, und auch die beiden Co-Trainer freigestellt habe. "Hoffe, Schubert und Bajic lassen in den letzten vier Spielen mal die Jugend ran."

Als es dann um einen Nachfolger geht, macht sich ein User einen Scherz und schreibt: "Gino Lettieri".

Der Name des ehemaligen Aufstiegstrainers von 2015 kommt bei dem in Duisburg geborenen Deutsch-Spanier aber gar nicht gut an: "Darüber macht man keine Witze." Abstiegskampf zehrt an den Nerven, lässt es auch Kilos purzeln?