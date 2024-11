"Let's Dance"-Panne: RTL-Foto verrät, was eigentlich keiner wissen soll!

Fans des gepflegten Tanzspektakels dürfen sich freuen: Denn auch in diesem Jahr heißt es nur wenige Tage vor der großen Bescherung unterm Nadelbaum wieder: " Let's Dance "! Dies haben die Kölner Fernsehmacher in einer Mitteilung verraten.

Model Anna Ermakova (24) gewann im vergangenen Jahr die besinnliche Sonderausgabe der beliebten RTL-Tanzshow. © Rolf Vennenbernd/dpa

YouTuberin Julia tanzte sich bereits im Frühjahr 2023 in die Herzen des Publikums. Sie verfügte zu Beginn über keinerlei Tanzerfahrung. Am Ende landete sie in ihrer Staffel an der Seite von Profi Zsolt Sándor Cseke (36) auf einem sensationellen zweiten Platz.

Wie auch in der regulären Show wird laut RTL wieder das Moderations-Duo Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) durch das Special führen. Und auch die Jury um Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) bleibt gleich.

Das Teilnehmerfeld wollte der Sender eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. In der Mitteilung heißt es dazu: "Welche Promis und Profis gegeneinander antreten, erfahrt ihr schon bald hier. Also bleibt dran und macht euch bereit für den schönsten Tanzzauber der Weihnachtszeit."

Wer wird "Christmas Dancing Star" und damit Nachfolger von Anna Ermakova (24)? Und wer gewinnt die 10.000 Euro für einen guten Zweck? Das besinnliche X-Mas-Special von "Let's Dance" wird am 20. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL und RTL+ ausgestrahlt.