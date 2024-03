"Let's Dance"-Profi Marta Arndt verrät: Das darf in ihrem Schlafzimmer auf keinen Fall fehlen!

Martas Vorliebe für spannende Kriminalfälle kommt dabei nicht von ungefähr: Denn die 34-Jährige verrät in dem Video auch, was ihr Berufswunsch gewesen wäre, wenn sie ihren Traum vom Tanzen nicht hätte verwirklichen können: "Als Kind wollte ich immer Gerichtsmedizinerin werden. Aber daraus ist leider nichts geworden."

In einem kurzen Videoclip, der unter anderem auf dem offiziellen "Let's Dance"-Account zu sehen ist, verrät die 34-Jährige fünf Dinge, die sie besonders auszeichnen - inklusive eines kurzen Ausblicks darauf, welche Routine bei ihr am Abend auf keinen Fall fehlen darf.

Sorgen auf dem prominenten Tanzparkett für gute Laune und Furore: Autor Biyon Katthilathu (39) und Profitänzerin Marta Arndt (34). © Rolf Vennenbernd/dpa

So ist unter dem kurzen Video-Clip beispielsweise zu lesen: "Psycho? Gar nicht! True Crime - beste Entspannung." Eine andere Userin meint: "Haha guck ich auch zum Einschlafen. Liebs." Und wieder ein anderer schreibt: "Beste Sendung die Medical Detectives."

In der Tat erfreut sich die Kriminal-Doku in Deutschland großer Beliebtheit. Die Serie läuft bereits seit 1996 regelmäßig in den Abendstunden bei VOX. Und der Sender darf sich dabei über Quoten von bis zu 30 Prozent freuen, wie das Branchenmagazin "Quotenmeter" berichtet.

Neben ihrer Schlafzimmer-Beichte verrät Marta, dass sie Tiere abgöttisch liebt. Vor allem Alpakas, Otter und Kaninchen haben es der Sportskanone angetan - eben "alles, was man kuscheln kann". Ihre Liebe gehe dabei sogar so weit, dass sie zeitweise "fünf Kaninchen zu Hause" hatte.



Zudem berichtet die Tänzerin, was sie gar nicht mag: Kochen. "Ich hasse es zu kochen. Es ist schrecklich. Ich weiß auch gar nicht, wie man das mögen kann", meint Marta.