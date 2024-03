"Let's Dance"-Profi Patricija Ionel stößt mit Tillman Schulz an ihre Grenzen

Profi-Tänzerin Patricija Ionel (29) hat sich über das harte "Let's Dance"-Training mit Unternehmer Tillman Schulz (34) beklagt. © Fotomontage: Instagram/bellatricija

In der ersten Ausscheidungsshow am vergangenen Freitag bekamen die beiden für ihre Tango-Darbietung nur sieben magere Punkte von der Jury, was den geteilten letzten Platz bedeutete.

Dank der Zuschaueranrufe kamen die beiden trotzdem eine Runde weiter, bereiten sich nun auf die nächste Sendung am kommenden Freitag (20.15 Uhr/RTL) vor - und wie!

Da Tillman aktuell auch noch als Juror für die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" vor der Kamera steht und sein Unternehmen führen muss, beginnt der Tag für das Tanzpaar extrem früh.

Am heutigen Dienstag meldete sich Patricija bereits um 5.27 Uhr via Instagram, als sie gerade mit dem Zug auf dem Weg von Köln nach Dortmund war: "Ich muss schon sagen, dass ich einfach unfassbar müde bin. Ihr könnt euch das nicht vorstellen", erklärte sie.

In dieser Woche müsse sie gleich dreimal nach Dortmund. In der Heimatstadt des Unternehmers arbeiten die beiden in einem Tanzstudio an ihrer Choreo. "Das heißt: viel Zug fahren, wenig Schlaf und früh morgens trainieren. Das ist echt Wahnsinn", unterstrich Patricija.