Profitänzerin Christina Hänni unterstellt "Let's Dance"-Jury Manipulation

Thun (Schweiz) - Christina Hänni (34) weiß, wovon sie spricht. Die Profitänzerin war bereits siebenmal bei " Let's Dance " am Start. In der aktuellen Staffel pausiert sie wegen ihrer Schwangerschaft, dennoch bildet sie sich ihr Urteil über die 17. Ausgabe.

Christina Hänni (34, r.) hat Kritik an der "Let's Dance"-Jury geübt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kurz vor dem großen Finale am heutigen Freitagabend hat die gebürtige Kirgisin in ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" über die beliebte RTL-Tanzshow gesprochen. Dabei hat sie vor allem die Jury um Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge González (57) ins Visier genommen, denn diese schaffe es, "das Publikum zu manipulieren".

"Ich glaube, sie machen es ganz, ganz unabsichtlich", führt sie weiter aus, dennoch sei sie überzeugt, dass die Aussagen und Sprüche der drei einen erheblichen Einfluss auf das Zuschauer-Voting im Anschluss haben.

"Entweder kannst du dadurch sagen, es ist so klar, dass ich da mitgehen muss, weil von der Jury gesagt wurde, dass er so viel besser tanzt, oder es passiert dann, diese Antipathie gegen die Jury, du muss jetzt für die anderen besonders viel anrufen, damit derjenige nicht gewinnt", betont die Frau des Schweizer Sängers Luca Hänni (29).

Vor allem Ann-Kathrin Bendixen (24) sei das beste Beispiel für ihre gewagte These.