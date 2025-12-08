"Let's Dance"-Sonderausgabe: Diese Tänze legen die Promis aufs Parkett

Köln - Rund eineinhalb Wochen vor dem großen Weihnachts-Spektakel bei " Let's Dance " hat Heimatsender RTL verraten, mit welchen Tänzen die teilnehmenden Promis an den Start gehen werden.

Können Diego Pooth und Ekaterina Leonova auch die Weihnachtsausgabe für sich entscheiden? © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits vor etwas mehr als einer Woche hatte der Kölner Sender angekündigt, mit einer speziellen Weihnachtsausgabe auf Sendung gehen zu wollen.

Jetzt ist klar auf welche Tänze sich die Tanzpaare vorbereitet haben. Für Wayne Carpendale (48) - Sieger der allerersten Staffel von "Let's Dance" und Isabel Edvardsson (43) geht es am 19. Dezember mit einem Jive zu "What Christmas Means to Me" und einem Slowfox zu "Let it Snow" übers Parkett.

Der amtierende Sieger Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) geben sowohl einen Langsamen Walzer zu "Leise rieselt der Schnee" und einen Jive zum Song "Underneath the Tree" zum Besten.

Der Sohn von Verona Pooth (57) könnte sich kurz vorm Fest der Liebe mit der Doppelkrone zum unangefochtenen Tanzkönig 2025 küren.