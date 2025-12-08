"Let's Dance"-Sonderausgabe: Diese Tänze legen die Promis aufs Parkett
Köln - Rund eineinhalb Wochen vor dem großen Weihnachts-Spektakel bei "Let's Dance" hat Heimatsender RTL verraten, mit welchen Tänzen die teilnehmenden Promis an den Start gehen werden.
Bereits vor etwas mehr als einer Woche hatte der Kölner Sender angekündigt, mit einer speziellen Weihnachtsausgabe auf Sendung gehen zu wollen.
Jetzt ist klar auf welche Tänze sich die Tanzpaare vorbereitet haben. Für Wayne Carpendale (48) - Sieger der allerersten Staffel von "Let's Dance" und Isabel Edvardsson (43) geht es am 19. Dezember mit einem Jive zu "What Christmas Means to Me" und einem Slowfox zu "Let it Snow" übers Parkett.
Der amtierende Sieger Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) geben sowohl einen Langsamen Walzer zu "Leise rieselt der Schnee" und einen Jive zum Song "Underneath the Tree" zum Besten.
Der Sohn von Verona Pooth (57) könnte sich kurz vorm Fest der Liebe mit der Doppelkrone zum unangefochtenen Tanzkönig 2025 küren.
Wer sichert sich kurz vor Weihnachten 10.000 Euro Preisgeld?
Das will Sie um jeden Preis verhindern: Vanessa Mai (33)! Zusammen mit Evgeny Vinokurov (35) legt die Sängerin im ersten Durchgang einen Contemporary zu "Where Are You Christmas" aufs Parkett.
Im zweiten Abschnitt versucht sich die Schlagersängerin an einem temporeichen Cha Cha Cha zu "Santa Baby".
Influencerin Sandra Safiulov (26) alias "SelfieSandra" zeigt zusammen mit Zsolt Sandor Cseke (37) sowohl einen Charleston zu "Mele Kalikimaka" und Wiener Walzer zum Weihnachtshit "Oh Holy Night".
Ex-Moderatorin Nazan Eckes (49) dagegen will mit Valentin Lusin (38) und einem Paso Doble zu "Deck The Halls" überzeugen. Auch ein Tango zu "Feliz Navidad" steht für das "Let's Dance"-Gründungsmitglied auf dem Programm.
Für "Prince Charming" Nicolas Puschmann (34) und Tanzprofi Vadim Garbuzov (38) stehen sowohl ein Langsamer Walzer zu "I'll Be Home For Christmas" sowie ein Charleston zu "Merry Christmas allerseits" an.
Den Kampf um 10.000 Euro Preisgeld überträgt RTL am 19. Dezember (20.15 Uhr). Moderiert wird die Show auch diesmal von Victoria Swarowski (32) und Daniel Hartwich.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa