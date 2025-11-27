RTL zeigt Weihnachtsshow von "Let's Dance": Diese Promis sind dabei

Köln - RTL kürt wieder den Weihnachtsstar! Kurz vor Heiligabend sucht " Let's Dance " den nächsten "Christmas Dancing Star" - und diese Promi-Paare machen mit.

Diego Pooth (22, M.) und Ekaterina Leonova (38, r.) kämpfen am 19. Dezember um das Tanz-Double. © Thomas Banneyer/dpa

Wer schnappt sich in diesem Jahr den Pokal mit der roten Weihnachtsmütze und wird Nachfolger von René Casselly (29)?

Dieser Frage gehen in diesem Jahr unter anderem Schauspieler Wayne Carpendale (48) und Isabel Edvardsson (43) nach. Der Ehemann von Moderatorin Annemarie (48) sicherte sich an der Seite der schwedischen Profitänzerin vor 19 Jahren den allerersten Titel bei "Let's Dance".

Auch der amtierende Promi-Sieger Diego Pooth (22) wagt sich kurz vorm Fest der Liebe wieder aufs Parkett. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) kämpft der Spross von Verona (57) um das diesjährige Double bei RTL.

Diesen Plan will ihm eine Promi-Lady ganz besonders zunichtemachen: Vanessa Mai (33)! Die Sängerin nahm 2017 an "Let's Dance" teil und sicherte sich mit Christian Polanc (47) den zweiten Rang - diesmal legt sie mit Evgeny Vinokurov (35) eine flotte Sohle aufs Parkett.