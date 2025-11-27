RTL zeigt Weihnachtsshow von "Let's Dance": Diese Promis sind dabei
Köln - RTL kürt wieder den Weihnachtsstar! Kurz vor Heiligabend sucht "Let's Dance" den nächsten "Christmas Dancing Star" - und diese Promi-Paare machen mit.
Wer schnappt sich in diesem Jahr den Pokal mit der roten Weihnachtsmütze und wird Nachfolger von René Casselly (29)?
Dieser Frage gehen in diesem Jahr unter anderem Schauspieler Wayne Carpendale (48) und Isabel Edvardsson (43) nach. Der Ehemann von Moderatorin Annemarie (48) sicherte sich an der Seite der schwedischen Profitänzerin vor 19 Jahren den allerersten Titel bei "Let's Dance".
Auch der amtierende Promi-Sieger Diego Pooth (22) wagt sich kurz vorm Fest der Liebe wieder aufs Parkett. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) kämpft der Spross von Verona (57) um das diesjährige Double bei RTL.
Diesen Plan will ihm eine Promi-Lady ganz besonders zunichtemachen: Vanessa Mai (33)! Die Sängerin nahm 2017 an "Let's Dance" teil und sicherte sich mit Christian Polanc (47) den zweiten Rang - diesmal legt sie mit Evgeny Vinokurov (35) eine flotte Sohle aufs Parkett.
Erster und jüngster "Let's Dance"-Sieger dabei
Für eine Person allerdings ist die Weihnachtsshow eine emotionale Rückkehr: Nazan Eckes (49). Die Zweifach-Mama war vor knapp 20 Jahren eines der ersten Gründungsmitglieder von "Let's Dance" und moderierte die Show von 2006 bis 2010 mit Hape Kerkeling (60) und Daniel Hartwich (47).
Vor sechs Jahren tanzte sie sich mit Christian Polanc auf den vierten Platz - in der Sonderausgabe träumt die 49-Jährige nun aber sicher vom Titel.
Den haben auch Sandra Safiulov (26) alias "SelfieSandra" und Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke (37) im Blick. Die Influencerin und Podcasterin begeisterte erst in diesem Jahr die TV-Zuschauer von sich und ihren tänzerischen Fähigkeiten - belohnt sie sich nach dem Halbfinale im Mai jetzt mit dem Pokal?
Last but not least: Nicolas Puschmann (34). Der erste "Prince Charming" von 2019 will mit Vadim Garbuzov (38) von sich überzeugen und "Christmas Dancing Star" werden.
Den Kampf um 10.000 Euro Preisgeld überträgt RTL am 19. Dezember (20.15 Uhr). Moderiert wird die Show auch diesmal von Victoria Swarowski (32) und Daniel Hartwich.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa