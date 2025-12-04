Plötzlich mit neugeborenem Baby im Arm: "Let's Dance"-Star platzt vor Glück
Köln - Paola Maria Ingoglia (32) kann ihr Familienglück kaum fassen: Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin ist tatsächlich zum ersten Mal Tante geworden.
Wie die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal verkündete, hat ihre jüngere Schwester kürzlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Paola Maria platzt vor Stolz. Zum Beweis teilte sie gleich mal eine süße Momentaufnahme von sich und ihrem Neffen.
Auf dem Foto aus dem Krankenhaus hält die gebürtige Italienerin das jüngste Familienmitglied liebevoll im Arm und beobachtet es mit einem Blick, der klar suggeriert: Ich bin bis über beide Ohren schockverliebt!
"Das Baby ist kerngesund und meiner Schwester geht es gut", verriet Paola ihren rund 5,6 Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform dann noch über den Gesundheitszustand des Mutter-Sohn-Duos.
Besonders hob sie anschließend noch den frischgebackenen Papa hervor. Dieser habe sich während der Entbindung wirklich sehr rührend und aufopferungsvoll um seine Frau gekümmert.
Paola Maria Ingoglia möchte die "beste, tollste, coolste Tante" werden
Für ihre neue Rolle innerhalb der Familie hat sich Paola Maria bereits ein paar Vorsätze gemacht: Sie möchte die "beste, tollste, coolste Tante" für den kleinen Jungen werden. Weiter schwärmte sie: "Ich liebe meinen kleinen Neffen schon jetzt so sehr!"
Dass ihre jüngere Schwester jetzt ihre eigene kleine Sippe gegründet hat, erfüllt die Netz-Bekanntheit mit großer Freude. "Sie haben alles großartig zusammen gemeistert", betonte Paola Maria zum Abschluss ihres Postings noch einmal.
Sie selbst ist schon seit längerer Zeit Mama. Aus ihrer gescheiterten Ehe mit Sascha Koslowski (38) gingen zwei Söhne hervor. Auch ihr neuer Partner, Alexander Thoss, brachte zwei Kinder mit in die Beziehung. Der Geschäftsmann hat zwei ältere Töchter.
Im Frühjahr 2025 hatte sich Paola Maria überraschend aus ihrer World-Wide-Web-Komfortzone herausgewagt und an der RTL-Show "Let's Dance" teilgenommen. An der Seite von Profi Massimo Sinató (45) schied die 32-jährige Zweifach-Mama allerdings bereits in der sechsten Folge aus.
Titelfoto: Instagram/paola (Screenshot)