Plötzlich mit neugeborenem Baby im Arm: "Let's Dance"-Star platzt vor Glück

Köln - Paola Maria Ingoglia (32) kann ihr Familienglück kaum fassen: Die ehemalige " Let's Dance "-Teilnehmerin ist tatsächlich zum ersten Mal Tante geworden.

Schockverliebt: Paola Maria Ingoglia (32) hält liebevoll ihren Neffen auf dem Arm. © Instagram/paola (Screenshot)

Wie die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal verkündete, hat ihre jüngere Schwester kürzlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Paola Maria platzt vor Stolz. Zum Beweis teilte sie gleich mal eine süße Momentaufnahme von sich und ihrem Neffen.

Auf dem Foto aus dem Krankenhaus hält die gebürtige Italienerin das jüngste Familienmitglied liebevoll im Arm und beobachtet es mit einem Blick, der klar suggeriert: Ich bin bis über beide Ohren schockverliebt!

"Das Baby ist kerngesund und meiner Schwester geht es gut", verriet Paola ihren rund 5,6 Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform dann noch über den Gesundheitszustand des Mutter-Sohn-Duos.

Besonders hob sie anschließend noch den frischgebackenen Papa hervor. Dieser habe sich während der Entbindung wirklich sehr rührend und aufopferungsvoll um seine Frau gekümmert.