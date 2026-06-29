"Let's Dance"-Star sorgt mit blauem Fleck im Gesicht für Wirbel: Dann folgt eine Ansage

Köln - Marta Arndt (36) zeigt sich im Netz mit einem großen blauen Fleck im Gesicht und sorgt damit bei ihren Fans für Entsetzen. Mit deutlichen Worten erklärt der " Let's Dance "-Star die Hintergründe.

Das Hämatom an der Oberlippe von Marta Arndt (36) ist in ihrer Instagram-Story deutlich sichtbar. © Instagram/marta.arndt (Screenshot)

Während der jüngsten Staffel der RTL-Tanzshow gelangte die 36-jährige Blondine immer wieder aufgrund von Liebesgerüchten mit Parkett-Partner Milano (28) in die Schlagzeilen. Jetzt sorgt eine aktuelle Instagram-Story erneut für Aufsehen.

Als sich Marta an ihre Fans wendet, ist an ihrem Mund deutlich eine Verletzung zu sehen. Um aufkommenden Spekulationen jedoch gleich den Stecker zu ziehen, erklärt sie: "Bevor ein paar von euch auf falsche Gedanken kommen: Nein, ich wurde nicht geschlagen!"

Eine Erklärung für die blaue Färbung an ihrer Oberlippe liefert die Profitänzerin gleich mit. "Ich habe das Hyaluron in meinen Lippen komplett auflösen lassen und durch die Hylase ist einfach noch so ein fetter blauer Fleck geblieben", so Arndt.

Tatsächlich zählen temporäre Hämatome zu den bekannten Nebenwirkungen der Beauty-Behandlungen, wie die TV-Bekanntheit weiter ausführt. "Aber das geht komplett weg", beruhigt sie ihre besorgte Community im selben Atemzug.