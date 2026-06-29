"Let's Dance"-Stars in der Manege: Fabian Hambüchen trainiert schon fleißig

Kassel - Was macht man im Hochsommer? Schon an Weihnachten denken! Zumindest gilt das für Fabian Hambüchen (38). Der Turn-Olympiasieger bereitet sich auf einen arbeitsreichen Dezember und Januar vor.

Fabian Hambüchen (38) und Anastasia Maruster (28) treten bald wieder gemeinsam auf. © imago/Future Image

"Ich tausche die klassische Turnhalle gegen das Zirkuszelt", erklärte er auf einer Pressekonferenz im Zirkus "Flic Flac". Er folgt der Einladung von "Ninja Warrior"-Sieger René Casselly (29), der in der Manege als Direktor das Sagen hat. "Olympiasieger im Zirkus hat man nicht alle Tage.

Fabi hat Bock auf eine neue Herausforderung", so der 29-Jährige.

Die beiden Athleten proben für eine gemeinsame Show-Nummer auf dem Schleuderbrett - inklusive Salti und anderer Kunststücke.

"Das Schleuderbrett wird nicht nur für Fabi eine Premiere, sondern auch für mich - so etwas habe ich im Zirkus noch nie gemacht", erklärt Casselly.

Prominente Unterstützung bekommen die beiden Männer auch noch. Ihre früheren "Let's Dance"-Tanzpartnerinnen Kathrin Menzinger (37) und Anastasia Maruster (28) sind auch bei den 69 Shows dabei.

"Dass René seinen eigenen Weihnachtscircus übernimmt, ist ein ganz besonderer Meilenstein", sagte Menzinger. Maruster fügte hinzu: "Zu sehen, wie jemand seinen Traum verwirklicht und dabei Menschen zusammenbringt, die die Bühne und die Kunst lieben, ist etwas sehr Inspirierendes."