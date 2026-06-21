Kniefall an ganz besonderem Ort: RTL-Legende macht Verlobung publik
Türkei - Freudige Liebes-News aus dem "Let's Dance"-Kosmos: Ex-Profitänzer Christian Polanc (48) hat sich verlobt.
Der zweimalige Gewinner der beliebten RTL-Show hatte seine Freundin Laura Brand-Schulz vor knapp zwei Jahren in der Türkei kennengelernt - und genau dort ist er nun auch vor ihr auf die Knie gegangen.
"Ein Ja für heute, ein Ja für morgen und ein Ja für den Rest unseres Lebens", schrieb das zukünftige Ehepaar auf Instagram. Der erfolgreiche Antrag liegt allerdings schon ein paar Tage zurück. In dem Post ist von dem 12. Juni 2026 die Rede.
Weiter heißt es darin: "Wir haben uns versprochen, diesen Weg gemeinsam zu gehen - Hand in Hand, in guten wie in stürmischen Zeiten." Das Paar blickt von nun an "voller Vorfreude auf alles, was das Leben noch für uns bereithält".
Zu den liebevollen Zeilen teilt Polanc auf seinem Kanal noch eine zuckersüße, in Schwarz-Weiß gehaltene Bilderkollage, die einige romantische Momente der beiden Verlobten zur Schau stellt. Jeder Schnappschuss verdeutlicht ihre enge Verbindung.
"Let's Dance"-Familie gratuliert Christian Polanc zur Verlobung
Die Verlobung fand in Sarigerme in der Türkei statt. Dort war Polanc im Oktober 2024 mit einer Tanzgruppe unterwegs. Laura wurde auf ihn aufmerksam und schrieb ihm nach der ersten Begegnung über die sozialen Netzwerke.
"Es hat irgendwie gleich gefunkt", offenbarte Polanc im Februar 2025 im "Gala"-Interview. Nach der Rückkehr nach Deutschland lernten sie sich weiter kennen und es wurde ernst. Laura brachte zudem einen Sohn mit in die Beziehung.
Und auch heute kommt der 48-Jährige aus dem Schwärmen nicht heraus, wenn er über seine Partnerin spricht: "Manchmal findet man im Leben einen Menschen, bei dem sich alles plötzlich richtig, alles leicht und alles vollständig anfühlt", so Polanc.
Von der "Let's Dance"-Familie wird die Verlobung frenetisch gefeiert. Neben Jurorin Motsi Mabuse (45) meldeten sich in den Kommentaren unter anderem auch noch Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Profitänzerin Christina Hänni (36) mit Glückwünschen zu Wort.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa