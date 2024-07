"Let's Dance"-Stars erwarten Zwillinge: Dann ist es so weit

Die beiden "Let's Dance"-Stars Alexandru (29) und Patricija Ionel (29) erwarten demnächst Zwillinge. © IMAGO / Eventpress

Am Rande des "ABOUT YOU Fashion Circus" erklärte das Ehepaar, wann es denn so weit ist. Wie Patricija in einem RTL-Interview verriet, ist sie bereits im siebten Monat schwanger, Ende September wird der Nachwuchs erwartet.

Große Einschränkungen verspürt die 29-Jährige bislang nicht. "Ich tanze noch immer und unterrichte viel", erklärte sie. "Wir haben unser Tanzstudio und die Shows dazwischen."

Alles passiert aber nur in Absprache mit ihrem Arzt. Solange er das "Go" gibt, gibt Patricija noch Gas. "Ich habe wirklich keine großen Probleme", sagte sie entspannt. "Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit."

Selbst die Stimmungsschwankungen sollen sich in Grenzen halten. "In ihrer Welt ist sie natürlich nie schlecht drauf", erklärte Alexandru, ehe ihm seine Frau ins Wort fiel und scherzhaft sagte: "Wenn mein Mann sich gut benimmt und das macht, was ich will, dann ist alles toll."

Der 29-Jährige sei sich bewusst, dass es immer am Mann liegt. "In jeder Beziehung, in jedem Haushalt", schob er nach. "Aber es hält sich wirklich in Grenzen."