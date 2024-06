"Let's Dance"-Paar verkündet Baby-Geschlecht in Live-Sendung und sorgt für große Überraschung

Hamburg/Köln - Was für eine riesige Überraschung! Die beiden Profi-Tänzer Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) ließen Mitte April bereits die Baby-Bombe platzen. Am Freitagabend überraschten die werdenden Eltern das TV-Publikum in der RTL-Show "Let's Dance" mit einer großen Gender-Reveal-Party.