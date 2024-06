Paukenschlag! Dieser Star sagt die "Let's Dance"-Tournee ab

Renata Lusin (37) hier mit Ehemann Valentin (37) kehrt auf die Tanzfläche zurück. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und dabei kommt es zu einer sensationellen Rückkehr. Denn wie RTL bereits Anfang des Monats mitgeteilt hat, wird die frischgebackene Mama Renata Lusin (37) auf die Tanzfläche zurückkehren.

"Nach zwei Jahren Pause bin ich bei der Tour dabei", freut sich die gebürtige Russin im Interview mit RTL.

Doch es werden noch weitere 15 Profitänzer über das Parkett fegen. Diese sind:

Zsolt Sandor Cseke (36)

Anastasia Stan (26) und ihr Verlobter Sergiu Maruster (31)

Kathrin Menzinger (35)

Alexandru Ionel (29)

Katja Kalugina (31)

Mika Tatarkin (26)

Mariia Maksina (27)

Evgeny Vinokurov (33)

Marta Arndt (34)

Paul Lorenz (37)

Daniel Hartwich (45) moderiert die Show. Los geht's am 29. Oktober in Riesa. Das große Finale der Tour steigt dann am 28. November in Zürich (Schweiz).