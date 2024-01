"Let's Dance": Steht der Starttermin endlich fest?

Köln - Im Frühjahr steht die 17. Staffel der beliebten RTL -Tanzshow " Let's Dance " an. Bisher schweigt der Kölner Privatsender jedoch dazu, wann es losgehen soll. Doch nun soll angeblich ein Starttermin feststehen.

Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) moderieren die 17. Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn wie der "Express" meldet, könnte die Unterhaltungsshow erstmals am 23. Februar 2024 zu sehen sein.

Dann werden sich die Profi-Tänzer, die im übrigen auch noch nicht feststehen, und die Promis kennenlernen. Der Kölner Sender nennt das immer "die Verpartnerung".

Traditionell startet die beliebte Unterhaltungsshow immer in der Mitte des zweiten Monats des Jahres. Dieses Jahr allerdings muss eine Ausnahme gemacht werden, denn wie das Medium weiter berichtet, läuft am 16. Februar noch eine Ausgabe der "Lego Masters Allstars". Anschließend können die Prominenten dann ihre Tanzkünste auf dem Parkett zeigen.

Wer sich am Ende die Krone aufsetzen darf, wird immer im Mai entschieden. Bis dahin läuft jeden Freitag eine Folge der Show. Lediglich am Osterwochenende (Karfreitag ist stiller Feiertag) steht eine kurze Pause an.