"Let's Dance"-Tänzerin Renata Lusin verrät: Dieser Promi wäre mein Wunsch-Partner gewesen

Köln - Für die hochschwangere Renata Lusin (36) sind die Freitagabende derzeit eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Schließlich kämpft ihr Mann Valentin (37) bei "Let's Dance" derzeit um den Titel. Doch was wäre, wenn auch Renata in diesem Jahr dabei gewesen wäre?

Besonders wichtig dabei: Der richtige Promi-Tanzpartner. Und da hat Renata auch gleich entsprechende Vorstellungen, mit welchem Promi sie aus der aktuellen Staffel am liebsten das Tanzbein geschwungen hätte: "Mit Gabriel Kelly (22) oder Stefano Zarrella (33)", verrät sie gegenüber "Promiflash" .

Kein Wunder also, dass es der professionellen Tänzerin besonders schwer fällt, bei "Let's Dance" in diesem Jahr nur zuschauen zu können. Und glücklicherweise kann auch die Schwangerschaft den Wirbelwind nicht davon abhalten zumindest mental die eigene Teilnahme durchzuspielen.

Die Füße hochlegen ist nicht so Renatas Sache, auch nicht mit praller Baby-Kugel. Auf ihrem Instagram -Account zeigt sich die 36-jährige Sportskanone trotz Schwangerschaft immer wieder dabei, wie sie wortwörtlich durchs Leben tanzt.

Gemeinsam mit Promi-Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen (24) kämpft Valentin Lusin (37) derzeit um den "Let's Dance"-Sieg. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn am besten findet sie tatsächlich Comedian Tony Bauer (28) und Profi-Tänzerin Anastasia Stan (26). "Dem Paar möchte ich ewig weiter zuschauen", meint Renata.

Zudem lobt die Bald-Mama, dass es in diesem Jahr keinen wirklichen Ausreißer gäbe und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem ähnlichen Niveau seien: "So viele Paare auf einem guten und ähnlichen Level", so Renata.

Die 36-Jährige vermisse zwar "das Parkett, das Publikum und das Miteinander", freut sich aber schon auf die Geburt ihrer ersten Tochter.

Und Hobby-Detektive aufgepasst! Renata hat sogar schon einen Hinweis auf den Namen des kleinen Wonneproppens gegeben und meint: "Wenn man recherchiert: Man übersetzt es als 'großer Stern'."