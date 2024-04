Nach Geburt von Baby Stella: "Let's Dance"-Liebling Renata Lusin kämpft mit Wochenbett-Depressionen

In ihrer Instagram-Story verrät "Let's Dance"-Tänzerin Renata Lusin (36), dass sie große Probleme mit dem Wochenbett hat. Hilfe versprechen ausgedehnte Spaziergänge mit Töchterchen Stella. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Rund um die Uhr stillen, das Leben voll aufs Baby ausrichten und sich schonen - für Sportskanone Renata ist das eine echte Herausforderung.

"Allgemein ist es für mich natürlich nicht einfach, weil ich so ein Action-Mensch bin", verrät die 36-Jährige nun in ihrer Instagram-Story.

Immerhin ist die Profi-Tänzerin es auch gewohnt, sich viel zu bewegen und immer auf Achse zu sein - kein Wunder also, dass ihr momentan die Decke auf den Kopf fällt. "Ich will immer raus, ich will unter die Leute. Wochenbett ist schon hart", meint sie.

Sogar von Wochenbett-Depressionen spricht die 36-Jährige, die hofft, "dass ich wieder schnell fit bin und arbeiten kann".