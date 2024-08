Plötzlicher Tod wirkt nach: "Let's Dance"-Familie trauert um Team-Mitglied

Der "Let's Dance"-Pokal ging in der vergangenen Staffel an Musiker Gabriel Kelly (23). © Rolf Vennenbernd/dpa

Kulikoglu war über viele Jahre als Senior Produktionsleiter für die RTL-Show im Einsatz und bei Kollegen sowie Profitänzerinnen und Tänzern gleichermaßen beliebt. Sein Ableben sorgte damals für einen regelrechten Schock.

Zu diesem Zeitpunkt trainierten viele bekannte Gesichter aus dem Format für die große "Let's Dance"-Live-Tour im vergangenen Herbst. Die Nachricht vom Tod ihres geliebten Team-Mitglieds traf die Crew völlig unerwartet.

Anlässlich seines Geburtstages erinnerte die Produktionsfirma Seapoint jetzt auf Instagram an ihren verstorbenen Mitarbeiter. "Lieber Ümit, heute denken wir ganz besonders an dich", heißt es in dem Post.

Die Anteilnahme der "Let's Dance"-Protagonisten ist nach wie vor immens. Tänzerin Kathrin Menzinger (35) schrieb: "Denke jeden Tag an dich." Und auch Isabel Edvardsson (42) äußerte sich emotional: "Ich vermisse dich auch! Du warst so ein toller Mensch!"