Paare der "Let's Dance"-Profi-Challenge stehen fest: Ein Duo sorgt bei Fans für Ärger

Köln - Am kommenden Freitag steht das große Finale der diesjährigen Staffel von " Let's Dance " an. Doch im Anschluss an die letzte Sendung gibt es noch eine Zugabe, denn eine Woche später kommt es zur großen Profi-Challenge.

Die Teams für die große Profi-Challenge bei "Let's Dance" sind ausgelost worden. © RTL / Stefan Gregorowius

In der zwölften Show werden Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37), Jana Wosnitza (30) und Vadirm Gaburzov (37) sowie Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) im großen Finale an den Start gehen und versuchen, den begehrten Titel "Dancing Star 2024" zu gewinnen.

Eine Woche später steht dann noch ein weiteres Highlight an, bei dem allerdings die Profi-Tänzer im Vordergrund stehen werden. "Wie auch in den letzten Jahren freuen wir uns nach dem Finale am 31. Mai auf die große Profi-Challenge 2024", teilte der Kölner Sender RTL am Dienstag auf dem offiziellen Instagram-Account der Show mit.

Mittlerweile ist auch klar, welche Paare gemeinsam antreten werden. Denn diese wurden per Losverfahren ermittelt und sind nun bekannt.

Folgende Profis werden gemeinsam das Tanzbein schwingen:

Vadim Garbuzov und Mariia Maksina (27)



Mika Tatarkin (27) und Kathrin Menzinger (35)

Evgeny Vinokurov (33) und Anastasia Stan (26)

Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova

Andrzej Cibis (36) und Adeline Kastalion

Zsolt Sándor Cseke (36) und Marta Arndt (34)

Malika Dzumaev und Fabian Täschner

Massimo Sinató (43) und Valentin Lusin (37)



Zudem wird es noch ein weiteres Paar geben, welches an der Challenge teilnehmen wird. Dieses sorgt bei den Fans jedoch für Ärger.