RTL lässt Katze aus dem Sack: Diese Promis sind in der neuen Staffel von "Let's Dance" dabei

Köln - Zwei Wochen nach dem Weihnachtsspecial von " Let's Dance " hat RTL die Teilnehmer der neuen Staffel aus dem Hut gezaubert. Diese Prominenten kämpfen in diesem Jahr um die begehrte Krone!

Den wollen in diesem Jahr auch Christine Neubauer (62), Serien-Star Jeanette Biedermann (44), Influencerin "Selfiesandra" (25) und Content Creatorin Paola Maria (31) erklimmen.

Bereits 2010 sorgte der Name Thomalla für jede Menge Staunen: ausgerechnet Tochter Sophia (35) tanzte sich 2010 nicht nur in die Herzen aller TV-Fans, sondern auch auf den heiß begehrten Thron.

Dieser Frage geht RTL schon sehr bald nach und hat aus diesem Grund am heutigen Montag alle Dancing-Promis verraten. Den Anfang macht Schauspielerin Simone Thomalla (59)!

Moderiert wird die 18. Staffel des RTL-Hits auch in diesem Jahr wieder von Daniel Hartwich (46) und Victoria Swarovski (31). © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Rede ist von Ex-Dschungelcamperin Leyla Lahouar (28). Diesmal schmeißt sich die Influencerin allerdings ohne ihren Verlobten Mike Heiter (32) ins Getümmel, will die Jury um Knallhart-Juror Joachim Llambi (60) eigenständig aus den Socken hauen.

Für die nötige Portion Power und Action soll in diesem Jahr vor allem eine sorgen: Marie Mouroum (32). Die gebürtige Berlinerin arbeitet seit Jahren als mega erfolgreiche Stuntfrau, war in den vergangenen Jahren in unzähligen Kinofilmen zu sehen.

Das Publikum zum Kochen bringen will auch er: Roland Trettl (53). Der Gastgeber von "First Dates - Ein Tisch für zwei" will auch ohne Kochlöffel eine gute Figur abgeben und die Herzen der Zuschauer erobern.

Auf männliche Unterstützung darf er dabei von Olympiasieger Fabian Hambüchen (37), Model und Ex-Golfer Diego Pooth (21), Ballermann-Sänger Marc Eggers (38), Sänger Ben Zucker (41), Comedian Osan Yaran (38) und Paralympic-Athlet Taliso Engel (22) hoffen.

Den genauen Sendestart hat RTL bisher noch nicht verraten. Klar ist allerdings, dass "Let's Dance" auch in diesem Jahr wieder jederzeit auf RTL+ abrufbar sein wird.