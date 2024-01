Millionen-Hammer! So viel verdienen die "Let's Dance"-Juroren pro Jahr

Köln - Bevor die neue Staffel der RTL -Erfolgsshow "Let's Dance" am 23. Februar wieder an den Start geht, sorgen neue Enthüllungen für Aufsehen.

Für Motsi, Jorge und Joachim Llambi ein außerordentlich lohnendes Geschäft. Denn, wie die Bild nun berichtet, soll jedes Jury-Mitglied eine siebenstellige Summe pro Jahr für die Teilnahme an "Let's Dance" vom Kölner Sender erhalten.

Und noch ist kein Ende in Sicht! So soll Produktionssender RTL den Vertrag mit den beliebten Juroren auf bislang unbekannte Dauer verlängert haben. Das berichtet das Medienmagazin DWDL.de .

Seit mehr als einer Dekade sitzen Motsi Mabuse (42), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) inzwischen fest im Jury-Sattel von "Let's Dance" und bewerten, was die Kandidatinnen und Kandidaten aufs Parkett zaubern.

Kein Wunder also, dass die drei Juroren auch in den kommenden Jahren die Promi-Tänzerinnen und -Tänzer in gewohnter Manier genau beobachten werden.