Startdatum ist offiziell! Ab dann schwingen die Promis wieder das Tanzbein bei "Let's Dance"

Köln - Auch 2024 heißt es bei RTL wieder: Let's Dance! Nachdem sich Fans schon seit Wochen fragen, wann die Show in die nächste Runde geht, hat der Sender nun den Starttermin offiziell gemacht.

Wie gewohnt gibt es dann am 23. Februar zur Primetime die beliebte Kennenlernshow. Danach wird die Show jeweils freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Dort ist ein Bild von der Jury, bestehend aus Jorge González (56), Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (59), mit dem Text "Endlich ist es so weit! Ab dem 23. Februar heißt es jeden Freitagabend wieder: 'Let's Dance'", zu sehen.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans wieder auf die bekannte Jury um Jorge González (56, l.), Motsi Mabuse (45, Mitte) und Joachim Llambi (59, r.) freuen. © Henning Kaiser/dpa

Zwar hat RTL noch nicht bekannt gegeben, wie viele Sendetermine es in der 17. Staffel geben wird. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass es auch in diesem Jahr, wie schon in den vorherigen Staffeln, 14 Shows geben wird.

Auf eine Änderung müssen sich die Fans dennoch einstellen. Die beliebten Profi-Tänzerinnen Christina Hänni (33), Isabel Edvardsson (41) und Renata Lusin (36) werden voraussichtlich nicht mit dabei sein.

Der Grund ist aber ein schöner: Alle drei Frauen sind derzeit schwanger.