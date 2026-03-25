Mutige Typveränderung von Ross Antony: Hättet Ihr den "Let's Dance"-Star so erkannt?

Ross Antony hat vor seinem vierten Auftritt bei "Let's Dance" eine mutige Typveränderung gewagt. Fliegt der Sänger damit auch in die nächste Runde?

Von Maurice Hossinger

Köln - Jahrelang hat Ross Antony (51) eines seiner optischen Markenzeichen munter mit sich herumgetragen. Jetzt hat der Entertainer und "Let's Dance"-Kandidat allerdings eine unverkennbare Typveränderung gewagt. Hättet Ihr den Sänger so erkannt?

Anders als in den bisherigen Ausgaben von "Let's Dance" hat sich Ross Antony optisch leicht verändert.
Anders als in den bisherigen Ausgaben von "Let's Dance" hat sich Ross Antony optisch leicht verändert.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nicht nur durch seine exorbitant gute Laune ist der ehemalige Frontmann von "Bro'Sis" den meisten im Gedächtnis geblieben.

Auch durch seine markante Optik bleibt der Spaßvogel seinen Fans seit Jahren im Kopf - unter anderem auch wegen seines Bartes.

Jetzt hat sich der 51-Jährige aber dazu entschieden, sein haariges Markenzeichen vorerst loszuwerden. Glatt rasiert und optisch einige Jahre jünger zeigt sich Ross am Rande der "Let's Dance"-Proben an der Seite seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28).

Let's Dance: Neun Punkte, fiese Worte von Joachim Llambi: Das hält Simon Gosejohann von seinem "Let's Dance"-Aus
Let's Dance Neun Punkte, fiese Worte von Joachim Llambi: Das hält Simon Gosejohann von seinem "Let's Dance"-Aus

"Es ist immer noch wirklich sehr ungewohnt morgens in den Spiegel zu schauen, aber ich sehe doch viel jünger aus, oder nicht", schreibt Ross zu einem kurzen Video, in dem er sich lautstark vor seinem neuen Spiegelbild erschreckt.

Fans sollen abstimmen, Tanz-Partnerin Mariia mit eindeutiger Meinung

Zusammen mit Mariia Maksina kämpft Ross am Sonntagabend um den Einzug in die nächste Runde.
Zusammen mit Mariia Maksina kämpft Ross am Sonntagabend um den Einzug in die nächste Runde.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Deutlich weniger überrascht scheint die russische Turniertänzerin, die sich offenbar schnell an ihren (neuen) alten Tanzpartner gewöhnt hat.

"Das bist einfach du. Das steht dir und du könntest echt mein Bruder sein", attestiert die 28-Jährige.

Ob Ross auch in Zukunft bartlos durch die Gegend rennen möchte - da ist sich der Publikumsliebling bislang noch nicht so sicher. "Vielleicht sollte ich das immer so beibehalten", stellt er in den Raum.

Let's Dance: TV-Zuschauer strafen RTL ab: Was "Let's Dance" damit zu tun hat
Let's Dance TV-Zuschauer strafen RTL ab: Was "Let's Dance" damit zu tun hat

Seine Community feiert die jüngste Typveränderung jedenfalls und haut inklusive zahlreicher positiver Botschaften kräftig in die Tasten. "Abstimmen ist geil! Also, soll ich meinen Bart behalten oder abmachen?"

Für Tanz-Partnerin Mariia steht fest: Abmachen!

Erstmals auf dem offiziellen "Let's Dance"-Parkett wird Ross am kommenden Sonntag damit in Erscheinung treten. Aufgrund einer Programmänderung rund um das DFB-Länderspiel gegen die Schweiz (20.45 Uhr) geht "Let's Dance" zwei Tage später (20.15 Uhr) auf Sendung.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Let's Dance: