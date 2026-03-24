TV-Zuschauer strafen RTL ab: Was "Let's Dance" damit zu tun hat

Köln - Die Reihen bei " Let's Dance " lichten sich, selbiges gilt allerdings auch für die Zuschauer vor den TV-Geräten. Für RTL ist der Trend alarmierend.

Immer weniger Zuschauer schalten ein, wenn Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) am Freitagabend durch "Let's Dance" führen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der dritten regulären Liveshow am Freitagabend ließen Promis und Profis einmal mehr ihre Seele auf dem gebohnerten Parkett im Kölner Studio. Am Ende erwischte es ausgerechnet Publikumsliebling Ekaterina Leonova (38) und Simon Gosejohann (50).

Die ehemalige Miss Wolgograd und vierfache "Let's Dance"-Siegerin (Rekord) wird dem Format mit ihrer Strahlkraft definitiv fehlen, doch auch sie konnte den jüngsten Quoten-Absturz der Sendung nicht verhindern.

Während bei der großen "Kennenlernshow" Ende Februar noch 3,19 Millionen Menschen reinzappten und die erste reguläre Show Anfang März ebenfalls diese Marke hielt, wurde die Drei-Millionen-Grenze in der zweiten Ausgabe bereits erstmals verfehlt.

Mit 2,99 Millionen Zuschauern ging es merklich bergab, doch die jüngste Ausgabe sorgte für eine noch herbere Enttäuschung. RTL liefen weitere 300.000 Menschen davon, wie "Quotenmeter" berichtet.

Ab drei Jahren verfolgten im Durchschnitt nur noch 2,69 Millionen Zuschauer das Aus von "Ekat" und Simon - ein neuer Tiefpunkt.