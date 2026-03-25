Böses Blut nach RTL-Entscheidung? So denkt Profi-Tänzerin wirklich über "Let's Dance" - und die Promis

Köln/Thun (Schweiz) - Hat Christina Hänni (36) nach ihrer Ausbootung etwa endgültig genug von " Let's Dance "? In einem aktuellen Interview bezieht die Tänzerin dazu jetzt klar Stellung - auch zu den Promis.

Christina Hänni (35, unten) und Isabel Edvardsson (43) sind in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel zum Zuschauen verdammt. © Henning Kaiser/dpa

Für viele Fans kam es doch sehr überraschend, dass die Wahl-Schweizerin mit kirgisischen Wurzeln von RTL nicht für die aktuelle 19. Staffel der Tanzshow berücksichtigt wurde. Auch Hänni selbst zeigte sich nach der Bekanntmachung tief enttäuscht darüber.

Nichtsdestotrotz habe dies nicht für böses Blut gegenüber den Verantwortlichen oder dem Format geführt, wie die 36-Jährige im Gespräch mit "Gala" betonte. "Ich bin 'Let's Dance' unfassbar verbunden. Ich liebe die Show über alles", erklärte sie.

Und auch wenn Christina in diesem Jahr nicht durch das TV-Studio in Köln fegen darf, so verfolgt sie das Geschehen auf dem gebohnerten Parkett dennoch sehr intensiv. Eine Meinung zu den teilnehmenden Promis darf dabei natürlich nicht fehlen.

"Ich muss sagen, dass der Cast der Promis wahnsinnig toll ist, wenn man so Millennial ist wie ich", schwärmte die Mutter einer kleinen Tochter über die Zusammensetzung der diesjährigen VIP-Tanzriege. Die Auswahl treffe tatsächlich zu 100 Prozent ihren Geschmack

Erklärend schob sie dann noch hinterher: "Das sind so Leute aus den 90ern und 2000ern: No Angels, Bro'Sis, Simon Gosejohann, Sonya Kraus – sind alles Vorbilder dieser Zeit."