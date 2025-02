Nach Baby-Pause zurück: So ehrlich spricht Christina Hänni über Comeback bei "Let's Dance"

Gemeinsam mit Komiker Osan Yaran (38) will sich die "Let's Dance"-Ikone in die Herzen der Zuschauer tanzen.

Inzwischen strahlt die 35-Jährige über beide Ohren, wieder vor Joachim Llambi (60) und Co. performen und tanzen zu dürfen. "Es war wirklich wunderschön, denn das hier ist wie eine Familie. Ich fühle mich hier zu Hause", schwärmt die Neu-Mama.

In diesem Jahr geht sie mit Komiker Osan Yaran (38) auf Punktejagd. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Osan Yaran, Screenshot/Instagram/Christina Hänni

Ihre Emotionen hält sie aber auch nach ihrer Baby-Pause keineswegs zurück - ganz im Gegenteil! "Als die Leute standen, bevor das Opening losging, da habe ich das ein oder andere Tränchen vergossen."

Richtig los geht es für Christina Hänni und all die anderen Profitänzerinnen und Profitänzer erst am kommenden Freitag (20.15 Uhr). Zuletzt hatten sich die Tanzpaare in der Kennenlern-Show das erste Mal gegenübergestanden und herausgefunden, wer mit wem tanzen wird.

Um ihr Kind muss sie sich während der Trainingseinheiten und TV-Shows übrigens keinerlei Sorgen machen - Papa Luca hütet daheim die Schäfchen. Allerdings nicht - wie sonst - im heimischen Thun.

Für die Zeit bei "Let's Dance" zieht es die Kleinfamilie nach Köln. "Mein Mann wird sich um unsere Kleine kümmern, deshalb weiß ich, dass sie in den besten Händen ist. Er wünscht sich auch für mich, dass ich eine tolle Zeit haben werde."