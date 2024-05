Nach den Promis kommen die Profis: "Let's Dance" geht in die Verlängerung!

Der "Let's Dance"-Sieger ist gekürt, doch damit ist die Tanzsaison bei RTL noch nicht vorbei. Am Freitagabend (31. Mai) treten die Profis gegeneinander an.

Von Saskia Hotek

Köln - Auch wenn Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) vorigen Freitag den Siegerpokal von "Let's Dance" in die Höhe hielt, ist die Tanzsaison bei RTL noch nicht vorbei. Am heutigen Freitagabend (31. Mai, 20.15 Uhr) treten die Profis gegeneinander an.

Die dreifache "Let's Dance"-Gewinnerin Ekaterina Leonova (37) bestreitet die "Profi-Challenge" mit ihrem langjährigen Tanzpartner Paul Lorenz (37). © imago/eibner Ekaterina Leonova (37) und Massimo Sinató (43) wollen die "Profi-Challenge" für sich entscheiden - stehen aber vor unterschiedlichen Herausforderungen, wie sie im TAG24-Interview verraten haben. Leonova tanzt in diesem Jahr zusammen mit ihrem langjährigen Partner Paul Lorenz (37). Während für den Tänzer, der mit Eva Padberg (44) antrat, bereits in Woche drei Schluss war, stand "Ekat" in der vorigen Woche noch mit Detlef Soost (53) im Finale. Daher stellt sich die Frage, woher sie die Energie nimmt, noch eine weitere Woche für "Let’s Dance" dranzuhängen. "Manchmal weiß ich das selbst nicht so genau. Aber irgendwie macht der Spaß und die Energie sowie am Ende das tolle Ergebnis das Ganze auch so spannend und schön", erklärt die gebürtige Russin. Let's Dance "Let's Dance"-Star nach Finalshow bedient: Er pöbelt gegen Fans und das RTL-Publikum! Und weiter: "Es ist natürlich physisch und psychisch eine große Herausforderung! Es ist ja nicht nur das Training und kaum freie Tage, sondern auch das Reisen. Aber am Ende wird man jedes Mal mit Applaus, Feedback und lieben Worten so belohnt, sodass man das gern macht!"

Massimo Sinató geht in diesem Jahr mit einem Mann an den Start

An der Seite von Sängerin Lulu Lewe (32) belegte Massimo Sinató (43) in der abgelaufenen Staffel der RTL-Show den fünften Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa Als Laie könnte man annehmen, dass das Training für die "Profi-Challenge" ein Leichtes wäre, aber dem ist nicht so. "Die Erwartungen sind schon höher. Es ist einfach etwas ganz anderes, weil man nicht jemandem das Tanzen neu beibringt", erklärt die ehemalige World- und EU-Cup-Siegerin (2013). Und weiter: "Wir sind von ganzem Herzen Profi-Tänzer, möchten unser Bestes zeigen und somit eine tolle Show auf die Beine stellen. Das Wichtigste ist aber auch, nicht nur eine hochwertige Choreo auszuarbeiten, sondern dass man Emotionen transportieren und den Zuschauer berühren kann. Wir überlegen uns eine ganze Geschichte und da sind wir alle schon sehr ehrgeizig, aber auf gesunde Art und Weise natürlich." Massimo Sinató geht in diesem Jahr mit einem Mann an den Start. "Ich bin sehr happy darüber, mit Valentin Lusin die Profi-Challenge 2024 tanzen zu dürfen. Wir haben diesen Wettbewerb beide schon mal mit anderen Partnern gewonnen, Valentin mit seiner Frau Renata Lusin und ich mit Ekaterina Leonova. Daher wissen wir genau, was uns bei der Profi-Challenge erwartet", so der 43-Jährige. Let's Dance Profitänzerin Christina Hänni unterstellt "Let's Dance"-Jury Manipulation "Das Choreografieren ist total spannend, wenn zwei Männer zusammen tanzen. Immerhin muss man ständig die Rolle der Dame oder des Herren tauschen und einnehmen. Das macht das Ganze viel anspruchsvoller", erklärt der Ehemann von Model und Moderatorin Rebecca Mir (32). "Auf der einen Seite ist man limitierter und auf der anderen Seite hat man ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist auf jeden Fall eine tolle Herausforderung und wir freuen uns sehr darauf!"

Wie schon in diesem Frühjahr wird "Ekat" (37, 2.v.r.) auch in der nächsten Ausgabe von "Das Supertalent" wieder in der Jury sitzen. © RTL

Weitere Projekte stehen schon in den Startlöchern