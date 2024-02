Nach "Let's Dance"-Start: Hängt bei Detlef D! Soost der Haussegen bereits mächtig schief?

Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (36) kämpft Detlef D! Soost (53) in diesem Jahr um den begehrten Siegerpokal bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Immer wieder kam es in den vergangenen Staffeln zu hartnäckigen Gerüchten, dass einige Promis mit ihren Tanzpartnern durchgebrannt seien.

Nicht zuletzt Sänger Luca Hänni (29) und Ehefrau Christina (34) lernten sich bei "Let's Dance" kennen und lieben. Geschichten wie diese scheinen auch bei Detlef D! Soost im Hinterkopf zu spuken ...

Gerade vor der Intimität mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) - der er bereits mit dem Rauswurf gedroht hatte - bereitet dem Gatten von Kate Hall (40) dezente Bauchschmerzen.

Für ihn sei die Tatsache "so nah an einer Frau zu sein", die nicht die eigene Ehefrau ist, "eine Herausforderung", gab er offen und ehrlich in einem Interview mit RTL zu. Ganz besonders interessant sei für ihn, diese "Schwelle" schließlich zu überschreiten und mit Ekat zu verschmelzen.



Hat Ehefrau Kate - die zwischen 2006 und 2008 mit "Die Passion"-Jesus Ben Blümel (42) liiert gewesen war - damit ein Eifersuchts-Problem?