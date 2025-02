Nach Liaison mit Star-Friseur: "Let's Dance"-Legende ist frisch verliebt - in diese Frau!

Der langjährige "Let's Dance"-Profitänzer Christian Polanc (46) hat seine neue Liebe öffentlich gemacht. © Felix Hörhager/dpa

"So dankbar und glücklich, meine Liebe gefunden zu haben! Ich freue mich auf jeden Moment mit Dir und unserem gemeinsamen Tanz des Lebens ... In unserem eigenen Rhythmus!", schrieb er in dem entsprechenden Beitrag.

Zur Freude seiner treuen Community teilte der Profitänzer auch gleich noch ein Foto mit seiner neuen Partnerin Laura Brand-Schulz. Die attraktive Brünette hat auf ihrem Kanal ebenfalls schon einige Pärchenfotos mit Christian veröffentlicht.

In der Auftaktshow zur neuen Staffel des beliebten RTL-Formats gaben die beiden am Freitag ihr offizielles Pärchen-Debüt. Allerdings ist der ehemalige "Dancing Star" schon seit einiger Zeit nicht mehr als Aktiver auf dem Parkett zu sehen.

Seine bessere Hälfte war aber auch so restlos begeistert. "Vielen Dank an meinen Schatz, dass ich diesen wundervollen Abend mit Dir erleben durfte, sowie Deine Unterstützung und Deine Liebe. Ich habe mich sehr wohlgefühlt an Deiner Seite", schwärmte sie im Netz.

Wie Christian jetzt im Gala-Interview offenbarte, sind er und Laura schon seit Oktober 2024 ein Paar. Gefunkt hat es während eines Türkei-Urlaubs, wo sich die beiden zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind.