Nach Profi-Sieg bei "Let's Dance": Das sagen Ekaterina Leonova und Valentin Lusin

Im großen Staffelfinale von "Let's Dance" sicherte sich Ekaterina Leonova mit Diego Pooth den Sieg. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam hatten sich die zwei 38-Jährigen gegen bärenstarke Konkurrenz durchgesetzt und somit für ein Ausrufezeichen gesetzt.

Denn: Für Valentin ist es der zweite Sieg in Folge bei der Profi-Challenge - für Ekaterina sogar der zweite innerhalb von einer Woche!

An der Seite von Diego Pooth (21) hatte sich die Russin in der Vorwoche nämlich den regulären Staffelsieg gesichert und sich somit einen Platz in den RTL-Geschichtsbüchern gesichert.

"Einen großen, großen Dank an euch zu Hause", freute sich das Siegerpaar der Profi-Challenge über die Stimmen der TV-Zuschauer.

"An alle unsere Zuschauer, an all die, die das Format so mögen, die unterstützen, die lieben. Und das ist so wichtig. Ohne euch wären wir nicht hier und dürfen das machen, was wir lieben. Nämlich, so eine coole Bühne hier zu haben, Tanzen zu zeigen."