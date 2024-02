Nach vernichtender Kritik: "Let's Dance"-Star schießt gegen Juror zurück

Köln - Am vergangenen Freitag ist die 17. Staffel von " Let's Dance " mit der Kennenlernshow gestartet . In der Sendung mussten die Promis Gruppentänze absolvieren. Erstmals wurden diese von der Jury um Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) sowie Jorge González (55) bewertet. Dabei bekam Tillman Schulz (34) jedoch sein Fett weg.

Der "Höhle der Löwen"-Star tanzt gemeinsam mit Profi-Tänzerin Patricija Ionel (29). © RTL / Stefan Gregorowius

Um jedoch beim nächsten Auftritt besser auszusehen, hat sich seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (29) ein hartes Trainingsprogramm ausgedacht.

Dafür muss der 34-Jährige allerdings ungewöhnliche Zeiten in Kauf nehmen. "Jetzt geht es kurz ab nach Hause, dann ins Büro und heute Abend geht es schon wieder nach Köln ins Hotel. Warum? Morgen früh fangen die liebe Patricija und ich an, um vier Uhr in der Nacht zu trainieren", verriet Tillman in seiner Instagram-Story.

Den Grund für diese unchristliche Uhrzeit lieferte er auch direkt mit, denn anschließend sitze er wieder im Studio von "Die Höhle der Löwen."

Kein einfaches Unterfangen für den Unternehmer, wie er auch selbst zugab: "Das wird natürlich brutal anstrengend und darauf den Tag sitze ich auch wieder im Studio von 'Die Höhle der Löwen'."

Am kommenden Freitag werden die Zuschauer dann sehen, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Dann läuft die zweite Folge der Tanzshow. In der Episode wird auch das erste Paar ausscheiden.