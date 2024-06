Nicht bei RTL: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit diesem neuen Job!

Nimmt künftig auch in der MDR-Talksendung "Riverboat" kein Blatt vor den Mund? Let's-Dance-Juror Joachim Llambi (59). © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die BILD erfahren hat, soll Llambi künftig auch beim MDR als Co-Talkmaster in der Sendung "Riverboat" sitzen.

Nach Ende der Sommerpause, also ab Ende August, soll der ehemalige Wertungsrichter und Profitänzer zusammen mit Moderatorin Kim Fisher (55) in der prominent besetzten Talkrunde Platz nehmen.

Seinen Job bei "Let's Dance" würde das zusätzliche Format allerdings nicht beeinflussen. Dort werde er auch weiterhin zu sehen sein!

Damit es nicht zu Terminkollisionen kommt, soll er sich während der Dreharbeiten zu der Tanzshow bei Riverboat von Comedian Matze Knop (49), Moderatorenlegende Wolfgang Lippert (72) und Ex-MDR Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (57) vertreten lassen.

Erfahrung aus anderen Formaten bringt Llambi bereits mit. Für RTL hatte der 59-Jährige in der Vergangenheit schon diverse andere Rollen als nur Tanzjuror. Gemeinsam mit Mirja Boes (52) moderierte er 2012 die Spielsendung "Jungen gegen Mädchen".

An der Seite von Micky Beisenherz (46) war er Schiedsrichter in einer Neuauflage der Quizsendung "Die Pyramide". Außerdem nahm er mehrfach an der Kochsendung "Grill den Henssler" und an "Mario Barth deckt auf!" teil.